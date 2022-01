« Grandir au pays à l’extérieur du Québec est stratégiquement important pour nous », a dit lundi le nouveau PDG de la Banque Nationale, Laurent Ferreira.

Richard Dufour La Presse

Le successeur de Louis Vachon à la tête de la plus grande banque au Québec a fait cette déclaration en participant à la conférence annuelle des chefs de direction des banques canadiennes organisée par RBC Marchés des Capitaux.

Laurent Ferreira répondait à une question posée par l’animateur de la conférence, l’analyste Darko Mihelic, qui disait comprendre que la Banque Nationale ne sentait plus la nécessité de faire grandir « plus agressivement » les activités de l’organisation à l’extérieur du Québec.

« C’est une question importante », a d’abord dit Laurent Ferreira.

Nous sommes bien établis au Québec. La situation financière des ménages québécois est bonne de façon générale. L’accessibilité au logement aussi (comparativement à d’autres provinces). L’économie du Québec est la deuxième plus diversifiée au pays. Le Québec est un très bon endroit pour brasser des affaires. On va continuer de grandir ici. Nous pouvons continuer de gagner des parts de marché dans la province. Le nouveau PDG de la Banque Nationale, Laurent Ferreira

« Notre présence dans le secteur des marchés financiers est bien établie partout au pays. La plupart de nos revenus dans ce secteur au pays sont générés hors Québec. Nos activités en gestion de patrimoine sont bien établies à l’extérieur du Québec, et notre plateforme bancaire commerciale est nichée et en expansion à travers le Canada (en santé, technologies et agriculture notamment) », a-t-il ajouté.

« Nous allons mettre un peu plus d’emphase sur notre croissance au Canada. Nous croyons possible de gagner encore plus de parts de marché au pays à l’extérieur du Québec. Dans les dernières années en particulier, nous avons bénéficié d’une très forte économie au Québec. Nous sommes bien positionnés au Québec, mais aussi pour tirer profit de certains segments de marché partout au pays en ayant une approche plus intégrée.

CAPTURE D’ÉCRAN L’analyste de RBC, Darko Mihelic, en conversation lundi avec le PDG de la Banque Nationale, Laurent Ferreira.

Dans ce qui était sa première apparition publique pour présenter ses idées devant Bay Street depuis qu’il a pris les commandes de la banque en novembre, Laurent Ferreira a également profité de sa tribune pour rappeler que les principaux piliers de la banque sont la culture d’entreprise (agilité, collaboration, diversité et inclusion), son approche stratégique ciblée, et sa discipline dans la gestion du risque et des coûts.

Il a insisté sur l’importance de poursuivre et même accélérer la transformation numérique des activités et d’investir dans la technologie.

Laurent Ferreira a aussi souligné que pour maximiser la performance, il misait sur l’optimisation des synergies entre les différents secteurs d’activité.

L’action de la Banque Nationale a clôturé en baisse de 1 % lundi à 98,78 $ à la Bourse de Toronto.