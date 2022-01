Mener une entreprise, c’est avant tout une affaire de stratégie. Pour amorcer l’année, des dirigeants révèlent quelques éléments de leur vision et de leur plan de match.

Nathaëlle Morissette La Presse

Les smoothies surgelés préparés par Evive se retrouvent maintenant dans les congélateurs des Américains. L’entreprise québécoise vend depuis un an ses produits dans quelque 500 supermarchés aux États-Unis. Et ce n’est qu’un début, soutient le cofondateur, Dominic Dubé.

Fondée il y a plus de six ans, Evive, qui a fait sa renommée au Québec avec ses smoothies congelés en triangles qu’il suffit de démouler et d’agiter pour ensuite consommer, a vite conquis l’Ontario et l’Ouest canadien. Depuis sa création, l’entreprise ne cesse d’élargir sa gamme de produits.

Au cours de la dernière année, M. Dubé et sa conjointe, Claudia Poulin, cofondatrice, ont introduit leurs produits dans les congélateurs de nos voisins du Sud. « L’année passée, on a eu l’appel de l’American Dream, raconte Dominic Dubé au bout du fil. On a lancé [nos produits] aux États-Unis, dans le Nord-Est et en Californie. On est maintenant dans environ 500 épiceries aux États-Unis. Il n’y a rien de comparable comme produit aux États-Unis, donc ils sont super réceptifs. »

En plus des supermarchés, Evive offre ses boissons fruitées et vitaminées en ligne. Le service de livraison permet à l’entreprise de servir environ 80 % des codes postaux américains.

« Ç’a été une très, très bonne première année », confirme Dominic Dubé. Pour lancer sa marque et s’assurer du bon fonctionnement des centres de distribution où il fait affaire, le couple caressait le projet de s’installer en Californie. Or, l’arrivée d’un bébé… et la pandémie ont quelque peu modifié les plans. Les entrepreneurs ont donc fait de la gestion à distance.

PHOTO FOURNIE PAR EVIVE Dominic Dubé et Claudia Poulin, cofondateurs d’Evive

« On a deux centres d’emballage et de distribution aux États-Unis : un dans l’Est et l’autre dans l’Ouest. Il a fallu lancer ces centres de distribution à distance sans jamais y aller. Ç’a été tout un casse-tête logistique. On a commencé à engager des gens là-bas en ventes et en marketing. Je connais tellement de marques québécoises qui ont [tenté leur chance] aux États-Unis et qui sont revenues bredouilles. C’est ce qui me préoccupait le plus. Je me demandais : comment on fait pour ne pas répéter cette erreur-là ? »

« On a un produit unique. On n’arrive pas avec un produit qui existe déjà », souligne le cofondateur, pour expliquer en partie le secret de son succès.

« Un smoothie sans mélangeur, avec notre format, avec les recettes, la certification biologique, le prix de vente qui est très accessible comparé à celui demandé par nos compétiteurs », c’est en ces mots que M. Dubé décrit les façons dont ses produits se distinguent.

Un potentiel de 10 000 points de vente

Autre force de l’entreprise pour percer en terre américaine : son approche omnicanal. Evive vend en épicerie et en ligne, ce qui lui permet de rejoindre un plus large éventail de clients. « Il y a tellement peu de marques qui le font dans le congelé, ça, en soi, comme modèle de distribution, c’est super nouveau. »

Les smoothies d’Evive pourraient être consommés par un plus grand nombre d’Américains au cours des prochaines années, car les dirigeants ont bien l’intention de continuer sur leur lancée. « On a beaucoup de croissance à faire aux États-Unis. Il y a encore 10 000 points de vente qu’on peut aller chercher. On ne fait que commencer. On travaille très fort pour bâtir la marque là-bas. On est en train de concrétiser une ronde de financement pour nous aider à accélérer la croissance là-bas. »

Evive n’abandonnera toutefois pas le marché canadien pour autant. L’entreprise y lancera notamment une gamme de « kits repas » surgelés que les consommateurs pourront préparer en 15 minutes. On préparera également des cubes qu’il suffira de mettre dans un moule à muffins et d’enfourner. « On veut transformer le visage du congélateur pour quelque chose de plus santé, souligne Dominic Dubé, même plus santé que ce que tu retrouves dans le frais. »