Le fondateur de la société de gestion de placement Fiera Capital, Jean-Guy Desjardins passe la main. Jean-Philippe Lemay devient président mondial et chef de la direction de Fiera Capital. Ces nominations ont pris effet le 1er janvier 2022.

André Dubuc La Presse

Jean-Guy Desjardins devient président exécutif du conseil de Fiera Capital.

« J’ai eu le privilège de réaliser mon rêve de bâtir une société de gestion d’actifs mondiale d’envergure dotée d’une solide équipe de direction et de gestionnaires de portefeuille, qui contribuent au quotidien à notre succès et à notre croissance durable et continue. Nous disposons d’une stratégie et d’une vision claires pour l’avenir ; il s’agit du moment idéal pour passer à la phase suivante de notre plan de transition », a indiqué Jean‑Guy Desjardins, dans un communiqué.

Son successeur, Jean-Philippe Lemay, possède plus de 20 années d’expérience en tant que dirigeant et dans le domaine des placements. Il s’est joint à Fiera Capital en 2012, où il a occupé divers postes de direction, dont celui de président et chef de l’exploitation globale depuis mars 2020. Il était auparavant responsable de la division canadienne de Fiera Capital depuis 2017. Il est Fellow de la Société des actuaires (FSA), Fellow de l’Institut canadien des actuaires (FICA) et détient la certification CAIA (analyste agréé en placements alternatifs).

« Jean-Philippe possède une feuille de route impressionnante, incluant notamment la mise en œuvre de la vision mondiale de Fiera Capital-ce qu’il a fait avec brio au cours des dernières années », a déclaré M. Desjardins. Sa connaissance approfondie du secteur des placements et de notre firme, tant du point de vue de la distribution que de l’exploitation, confirme mon choix et fait de lui un candidat particulièrement qualifié pour assumer le rôle de président mondial et chef de la direction », a-t-il poursuivi.

« Je tiens à remercier sincèrement Jean-Guy et le conseil d’administration pour la confiance qu’ils m’ont accordée, a affirmé Jean-Philippe Lemay. J’ai eu le privilège de collaborer étroitement avec Jean-Guy au cours de la dernière décennie et de bénéficier de sa vaste expérience et de ses précieux conseils. Je suis heureux de pouvoir continuer à travailler avec lui, avec l’équipe de direction et avec nos employés sur les occasions passionnantes qui attendent Fiera Capital », a-t-il ajouté.

En plus de son siège social situé à Montréal, Fiera Capital qui a un actif sous gestion de de près de 181 milliards, possède des bureaux dans plus d’une douzaine de villes dans le monde, dont New York, Londres et Hong Kong.