Les prestigieux grands magasins Selfridges vendus pour 4 milliards de livres

(Londres) Selfridges, l’une des chaînes de grands magasins les plus luxueuses et connues au monde, va passer sous pavillon thaïlandais et autrichien, vendue par la richissime famille canadienne Weston pour 4 milliards de livres à Central Group et Signa.