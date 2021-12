Les dirigeants de la multinationale montréalaise CGI ont retrouvé en fin d’année 2021 la majeure partie de leur rémunération qui avait été réduite un an plus tôt, alors que le choc de la pandémie avait enrayé les objectifs de performance de CGI.

Martin Vallières La Presse

Ainsi, après avoir chuté de moitié, à 14,9 millions de dollars, en 2020, le montant de rémunération totale nette attribuée aux cinq plus hauts dirigeants de CGI a rebondi à 30,8 millions en fin d’exercice 2021. Il s’agit d’une somme très proche des 30,65 millions qui leur avaient été attribués en fin d’exercice 2019, avant la pandémie.

Comme calculé par CGI, et publié dans sa « Circulaire de la direction » envoyée aux actionnaires en préparation de leur assemblée annuelle du 2 février prochain, ce montant de rémunération totale nette des plus hauts dirigeants comprend leurs salaires de base ainsi que la valeur des bonis en titres de CGI (actions, options) et au comptant qui leur sont versés en fin d’exercice en fonction de l’atteinte ou non des objectifs de performance de l’entreprise.

Parmi les cinq plus hauts dirigeants de CGI, le président exécutif du conseil et cofondateur, Serge Godin, bénéficie en 2021 d’un rebond de sa rémunération totale nette à 10,94 millions.

Ce montant correspond au double des 5,46 millions qu’il avait obtenus en 2020, mais il est encore inférieur aux 12,44 millions obtenus en 2019, avant le choc de la pandémie.

Au deuxième rang des hauts dirigeants de CGI, le président et chef de la direction, George D. Schindler, voit sa rémunération totale nette rebondir à 10,79 millions au terme de l’exercice 2021.

C’est plus que le double des 4,81 millions qu’il avait obtenus en 2020 et supérieur au montant de 10,35 millions reçu en fin d’exercice 2019, avant la pandémie.

Enfin, au troisième rang des hauts dirigeants de CGI, le vice-président exécutif et chef de la direction financière, François Boulanger, bénéficie d’un rebond du montant de sa rémunération totale nette à 3,43 millions pour l’exercice 2021.

C’est aussi le double de la somme de 1,68 million qu’il avait obtenue l’année précédente, et légèrement supérieur aux 3,4 millions qui lui avaient été versés en fin d’exercice 2019.