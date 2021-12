Entreprises

BMO acquiert Bank of the West et ses filiales pour 16,3 milliards US

(Montréal) BMO Groupe financier et sa filiale américaine BMO Harris Bank annoncent lundi la signature d’une entente définitive avec BNP Paribas en vue d’acquérir Bank of the West et ses filiales, moyennant un prix d’achat au comptant de 16,3 milliards US.