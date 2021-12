Darryl White, chef de la direction, BMO Groupe financier, estime que cette acquisition cadre avec les objectifs stratégiques, financiers et culturels de BMO et que l’institution présentera une offre hautement concurrentielle dans de nouveaux marchés en croissance.

BMO acquiert Bank of the West et ses filiales pour 16,3 milliards US

(Montréal) BMO Groupe financier et sa filiale américaine BMO Harris Bank annoncent lundi la signature d’une entente définitive avec BNP Paribas en vue d’acquérir Bank of the West et ses filiales, moyennant un prix d’achat au comptant de 16,3 milliards US.

La Presse Canadienne

BMO Groupe financier écrit dans un communiqué qu’à la conclusion, l’acquisition lui apportera près de 1,8 million de clients et lui procurera une position solide dans trois des cinq principaux marchés américains en étant présent dans 32 États et en réalisant une expansion de ses activités auprès des grandes entreprises spécialisées à l’échelle nationale.

Darryl White, chef de la direction, BMO Groupe financier, estime que cette acquisition cadre avec les objectifs stratégiques, financiers et culturels de BMO et que l’institution présentera une offre hautement concurrentielle dans de nouveaux marchés en croissance.

BMO Groupe financier croit qu’à la conclusion, la transaction devrait immédiatement accroître son bénéfice par action ajusté et l’augmenter de plus de 10 % en 2024, en tenant compte des synergies de coûts estimées.

La transaction a été approuvée par les conseils d’administration de BMO et de BNP Paribas. Elle devrait être conclue d’ici la fin de 2022, sous réserve des conditions et approbations habituelles.