Candu Énergie, une filiale de SNC, et ses partenaires ont obtenu un contrat de remplacement des canaux de combustible et des conduites d’alimentation pour le réacteur N o 3 de la centrale nucléaire Bruce Power, à Kincardine, sur le lac Huron, en Ontario.

(Montréal) SNC-Lavalin a annoncé vendredi qu’elle faisait partie d’une coentreprise qui a obtenu un contrat de 400 millions pour remettre en état un réacteur nucléaire Candu de Bruce Power.

La Presse Canadienne

L’entreprise montréalaise a précisé que sa filiale Candu Énergie et ses partenaires dans la coentreprise Shoreline Power Group, Aecon Group et United Engineers & Constructors, avaient obtenu un deuxième contrat de remplacement des canaux de combustible et des conduites d’alimentation pour le réacteur 3 de Bruce Power.

PHOTO WIKIPÉDIA La centrale nucléaire Bruce Power, dans la municipalité de Kincardine (appelée Bruce, avant une fusion de municipalités en 1999), en Ontario.

SNC-Lavalin détient une participation de 30 % dans le projet. La coentreprise avait obtenu en 2018, un contrat similaire pour la rénovation du réacteur 6.

Les deux projets permettront aux réacteurs Candu de continuer à fonctionner en toute sécurité jusqu’en 2064.

Le dernier contact couvre toutes les activités de planification et d’exécution nécessaires à la remise à neuf du réacteur.

Les travaux commenceront en 2023 pour retirer et remplacer les composants liés au réacteur — 480 canaux de combustible et tubes de calandre et 960 raccords d’extrémité. Pas moins de 980 tuyaux d’alimentation seront également retirés et l’achèvement du projet est prévu pour 2026.

« Ces nouveaux travaux de remise en état du réacteur 3 constituent un vote de confiance continu de la part de Bruce Power à l’égard de nos capacités en tant que fabricant d’équipement d’origine et dépositaire de la technologie nucléaire Candu », a affirmé dans un communiqué le président du secteur nucléaire chez SNC-Lavalin, Sandy Taylor.