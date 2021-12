Le Groupe Master est spécialisé dans les équipements de ventilation, de chauffage et de climatisation pour les bâtiments.

(Montréal) La firme d’investissement Novacap vient de mobiliser 1,1 milliard en capital avec des investisseurs d’envergure afin d’appuyer la croissance par acquisition d’un colosse québécois des produits de ventilation de bâtiments, le Groupe Master.

Martin Vallières La Presse

Établi à Boucherville, Master est considéré comme un chef de file canadien dans le marché des équipements de ventilation, de chauffage et de climatisation dans le secteur du bâtiment.

Depuis un premier investissement de Novacap en 2014, Master a quadruplé son chiffre d’affaires, à plus de 1 milliard par an, avec des activités élargies au Canada et, depuis peu, aux États-Unis.

L’entreprise compte aujourd’hui 1250 employés, 68 succursales et 5 centres de distribution au Canada et aux États-Unis.

Cette fois-ci, Novacap a piloté un autre investissement d’envergure au capital de Master par l’entremise de l’un de ses fonds spécialisés, Novacap Industries 5.

Elle y a associé un contingent d’investisseurs institutionnels de renom, comme les fonds « Vintage Funds » de la firme américaine Goldman Sachs Asset Management.

Ce contingent comprend le Fonds de Solidarité, Fondaction et le Groupe financier iA (industrielle Alliance) du Québec, la firme torontoise Whitehorse Liquidity Partners, ainsi que les firmes américaines Portfolio Advisors, Lexington Partners et Blackstone Strategic Partners.

En s’associant à ces investisseurs, le fonds Novacap Industries 5 a pu réaliser l’acquisition d’une prise de participation majoritaire au capital-actions de Master, tout en y ajoutant du capital en appui à ses ambitions de croissance par acquisitions.

Cette mobilisation de capital qui totalise 1,1 milliard survient d’ailleurs peu après l’acquisition par Master de l’entreprise américaine Virginia Air Distributors (VAD) et de ses deux principales filiales : Allied HVAC Distributors et South Carolina Air Distributors. En tout, ce groupe d’entreprises exploite 19 succursales dans six États de l’est des États-Unis.

Selon la direction de Novacap, cette acquisition de Master au sud de la frontière est une « avancée qui marque l’expansion de l’entreprise sur le marché américain, après une expansion réussie au Canada, d’un océan à l’autre ».

PHOTO FOURNIE PAR NOVACAP Jacques Foisy, président du conseil et associé-directeur de Novacap

En conversation avec La Presse, le président du conseil et associé-directeur chez Novacap, Jacques Foisy, a confié que « la direction de Master et [eux] chez Novacap [ont] déjà identifié plusieurs cibles d’acquisition de croissance aux États-Unis ».

De l’avis de Louis St-Laurent, chef de la direction de Master, « en partenariat avec Novacap, Master met en œuvre son plan stratégique visant à doubler ses activités [à près de 2 milliards par an] au cours des cinq prochaines années en augmentant sa présence au Canada et aux États-Unis grâce à une croissance continue et à des acquisitions ».

En particulier, souligne M. St-Laurent, « Master entend jouer un rôle de premier plan dans la consolidation du marché nord-américain des produits de ventilation du bâtiment, qui est extrêmement segmenté ».

De son siège social à Brossard, sur la Rive-Sud de Montréal, Novacap gère pour 8 milliards de placements privés en entreprises avec des capitaux provenant d’investisseurs institutionnels établis au Québec, au Canada et aux États-Unis.