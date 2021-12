PHOTO M. L. JOHNSON, ASSOCIATED PRESS

(New York) Le constructeur des mythiques motos Harley-Davidson prévoit de faire entrer à Wall Street sa filiale d’engins électriques LiveWire, en la fusionnant avec une autre société déjà cotée, à une valorisation d’environ 1,8 milliard de dollars américains.

Agence France-Presse

Créé en 1903, le constructeur de Milwaukee, au Wisconsin, a misé sur les véhicules électriques il y a une dizaine d’années pour attirer un public plus jeune au moment où il est confronté au vieillissement de sa clientèle traditionnelle et où certains consommateurs sont plus sensibles à l’impact environnemental de leurs produits.

Dévoilé en 2014, le modèle LiveWire est offert depuis fin 2019 à un prix de base d’environ 30 000 $US. La division qui chapeaute cette nouvelle activité fonctionne comme une entité séparée depuis 2019.

Son entrée en Bourse devrait rapporter 545 millions de dollars américains, que le groupe prévoit d’utiliser pour accélérer la mise sur le marché des motos, investir dans le développement de nouveaux produits et améliorer ses réseaux de production et de distribution.

En entrant séparément à Wall Street, LiveWire pourra fonctionner comme une « société agile et innovante tout en bénéficiant d’importantes capacités de production et de distribution de ses partenaires stratégiques, Harley-Davidson et le fabricant taïwanais de motos Kymco », a souligné Jochen Zeitz, patron de Harley-Davidson, cité dans le communiqué. Il restera patron de LiveWire après la transaction pendant une période pouvant aller jusqu’à deux ans.

LiveWire est pour l’instant présent en Amérique du Nord et en Europe, mais veut s’étendre sur d’autres marchés, dont l’Asie.

La société prévoit d’entrer à Wall Street par l’entremise d’une société d’acquisition à vocation spécifique (SAVS) ou special purpose acquisition company (SPAC), véhicule coté qui fusionne avec une entreprise pour lui permettre d’entrer en Bourse plus facilement que par une cotation classique.

La SAVS est pour l’instant baptisée AEA-Bridges Impact Corp (Abic) et s’échange sous le symbole IMPX au New York Stock Exchanges, mais elle prendra le symbole LVW une fois la transaction finalisée, au premier semestre 2022, normalement.

Harley-Davidson conservera environ 74 % de parts dans LiveWire, les actionnaires d’Abic, environ 17 %, les fondateurs d’Abic et Kymco, environ 4 % respectivement.

À la Bourse de New York, lundi, Harley-Davidson prenait encore près de 7 % à la mi-séance après s’être envolé de plus de 19 % peu après l’ouverture.