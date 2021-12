(Toronto) BMO Groupe financier a dégagé au quatrième trimestre de l’exercice financier en cours un bénéfice net de 2,159 milliards, en hausse de 36 % par rapport au bénéfice de 1,584 milliard rapporté lors de la même période de l’exercice 2020.

La Presse Canadienne

Le bénéfice net ajusté a progressé d’une année à l’autre de 1,61 milliard à 2,226 milliards. Quant au bénéfice par action comptable, il s’est élevé au plus récent trimestre à 3,23 $, en hausse de 36 % par rapport à il y a un an, alors que le bénéfice par action ajusté s’est élevé de 38 %, à 3,33 $.

La banque croit que ces résultats reflètent une forte croissance de 10 % des revenus par rapport à l’exercice précédent, à 6,573 milliards, et l’incidence de la baisse des dotations à la provision pour pertes sur créances, en partie contrées par une augmentation des charges.

BMO Marchés des capitaux a réalisé au quatrième trimestre de 2021 un bénéfice net comptable de 536 millions, en hausse de 41 % par rapport à l’an dernier. Le bénéfice net de BMO Gestion de patrimoine s’est chiffré à 369 millions, en hausse de 15 %, mais la division Services d’entreprise a essuyé une perte nette comptable, de 179 millions.

La comparaison des résultats de l’ensemble de l’exercice 2021 par rapport à ceux de l’an dernier a aussi été favorable à l’institution basée à Toronto.

En un an, le bénéfice net a bondi de 52 %, à 7,754 milliards, et le bénéfice net ajusté s’est établi 8,651 milliards, en hausse de 66 %. Le bénéfice net par action comptable a progressé de 53 %, à 11,58 $, alors que le bénéfice net par action ajusté s’est élevé cette année à 12,96 $, en hausse de 68 % en un an.

Le chef de la direction de BMO Groupe financier, Darryl White, explique la croissance de 2021 par une stratégie visant à bâtir une banque axée sur le numérique. Il souligne aussi l’approche rigoureuse de gestion des dépenses et le rendement des capitaux propres au cours des dernières années.

BMO Groupe financier annonce d’autre part un dividende de 1,33 $ par action ordinaire pour le premier trimestre de 2022, soit une hausse de 0,27 $, ou de 25 %, par rapport au trimestre précédent et l’exercice précédent. Le dividende trimestriel de 1,33 $ par action ordinaire correspond à un dividende annuel de 5,32 $ par action ordinaire.