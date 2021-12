Groupe Banque TD explique le recul de 26 % en un an du résultat net par les effets de la vente de la participation de la Banque dans TD Ameritrade.

(Toronto) Groupe Banque TD rapporte jeudi que son résultat net a reculé significativement en un an au quatrième trimestre, de 5,143 milliards à 3,781 milliards, mais qu’au cours de la même période, le résultat net rajusté a progressé de 30 %, de 2,97 milliards à la dernière période de trois mois de 2020 à 3,866 milliards cette année.

La Presse Canadienne

L’institution financière ajoute que le résultat dilué par action comme présenté a été de 2,04 $ au plus récent trimestre par rapport à 2,80 $ au quatrième trimestre de 2020. Au cours de la même période, le résultat dilué par action rajusté a augmenté, de 1,60 $ à 2,09 $.

Quant à l’ensemble de l’exercice 2021, le résultat net a atteint 14,298 milliards, ou 7,72 $ par action diluée, comparativement à 11,895 milliards, ou 6,43 $ par action diluée lors de l’exercice 2020.

Au cours de la même période d’un an, le résultat net rajusté a atteint 14,649 milliards, ou 7,91 $ par action rajustée diluée, comparativement à 9,968 milliards, ou 5,36 $ par action rajustée diluée en 2020.

Bharat Masrani, président du Groupe et chef de la direction de Groupe Banque TD, estime que l’année 2021 a permis de démontrer la valeur du modèle d’affaires diversifié de l’institution. À son avis, Groupe Banque TD a terminé l’exercice en position de force, avec une clientèle croissante dans des activités hautement concurrentielles et diversifiées et une solide situation de fonds propres.

Groupe Banque TD annonce une hausse du dividende de 0,10 $ par action ordinaire pour le trimestre clos le 31 janvier 2022, soit une hausse de 13 %.