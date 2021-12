(Valcourt) Le fabricant québécois de véhicules récréatifs BRP a subi un recul de son bénéfice net au trimestre qui a pris fin le 31 octobre dernier par rapport à la période correspondante de 2020 : il est passé de 198,7 millions $, ou 2,22 $ par action diluée, à 127,7 millions $ ou 1,53 $ par action diluée.

La Presse Canadienne

Pendant la même période, les revenus ont aussi fléchi, de 1,67 milliard à 1,59 milliard.

Dans un communiqué publié mercredi, la compagnie basée à Valcourt, en Estrie, impute cette baisse de revenus de 5,2 % à la diminution précédemment attendue des livraisons de produits découlant essentiellement des perturbations de la chaîne d’approvisionnement.

BRP affirme que cette situation a limité sa capacité à répondre à la demande des consommateurs et à reconstituer les stocks des concessionnaires, ce qui a ensuite limité la disponibilité des produits au sein du réseau.

La diminution des revenus comprend aussi une fluctuation défavorable de 53 millions $ des taux de change.

En revanche, pour la période de neuf mois qui a pris fin le 31 octobre dernier, le bénéfice net de BRP a augmenté de 486,3 millions $ pour se chiffrer à 585 millions $ comparativement à 98,7 millions $ pour la période de neuf mois close le 31 octobre de l’an dernier.

Le président et chef de la direction de BRP, José Boisjoli, a observé que dans un contexte difficile, l’entreprise a continué d’enregistrer des ventes au détail supérieures à celles de l’industrie des sports motorisés, d’acquérir des parts de marché et d’afficher une rentabilité plus solide que prévu.

José Boisjoli se dit convaincu que BRP réalisera ses prévisions pour l’exercice 2022.