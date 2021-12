(Toronto) La Banque Royale du Canada déclare mercredi une amélioration de son bénéfice lors du quatrième trimestre de l’exercice financier en cours, qui s’est établi à 3,9 milliards, en hausse de 646 millions $ ou de 20 %, par rapport au trimestre correspondant de 2020.

La Presse Canadienne

Le bénéfice dilué par action a également progressé de 20 % pendant la même période, à 2,68 $.

Pour l’ensemble de l’exercice financier 2021, le bénéfice net de la Banque Royale s’est élevé à 16,1 milliards, en forte hausse de 4,6 milliards, ou 40 %, par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent.

L’institution rappelle que les résultats de l’exercice 2020 reflétaient le montant élevé des dotations liées aux prêts productifs de 2,6 milliards en raison des répercussions de la pandémie de COVID-19.

Par rapport au quatrième trimestre de 2020, les hausses de rendement du plus récent trimestre ont été de 35 % pour les Services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de 20 % pour les Services aux investisseurs et de trésorerie et de 10 % pour les Marchés des Capitaux.

Dave McKay, président et chef de la direction de la Banque Royale, soutient que la performance globale de 2021 reflète l’aptitude de l’institution à évoluer dans un contexte opérationnel complexe.

Par ailleurs, le conseil d’administration de la Banque Royale déclare une augmentation du dividende trimestriel sur ses actions ordinaires de 0,12 $ par action, soit de 11 %, pour le porter à 1,20 $ par action.