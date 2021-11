Départ du PDG de 5N Plus

Le producteur montréalais de matériaux technologiques 5N Plus a annoncé en fin de journée vendredi le départ de son PDG.

Richard Dufour La Presse

Arjang Roshan dirigeait l’entreprise depuis février 2016. Il quittera ses fonctions mercredi pour être remplacé sur une base intérimaire par Gervais Jacques, membre du conseil d’administration depuis l’an passé. L’entreprise soutient que son prochain PDG permanent devrait être connu au plus tard au printemps. 5N Plus a fait cette année l’acquisition de l’Allemande Azur au cout de 74,6 millions d’euros.

Cette transaction a été réalisée pour augmenter la compétitivité de 5N Plus dans le secteur des semiconducteurs. « Après discussion avec le conseil d’administration, nous avons convenu qu’un nouveau PDG devrait diriger la société pour le prochain chapitre de son histoire », commente Arjang Roshan par communiqué.

L’action de 5N Plus a perdu 50 % de sa valeur depuis son sommet atteint en mars. Les métaux spéciaux produits par 5N Plus entrent dans la fabrication de satellites, d’appareils électroniques mobiles, produits pharmaceutiques, panneaux solaires, etc.