L’appétit pour des repas préparés à la sauce WeCook ne semble pas sur le point de diminuer, même avec l’ouverture des salles à manger. L’entreprise québécoise spécialisée dans la livraison de mets prêts à manger part à la conquête de l’Ouest en ouvrant l’été prochain une troisième usine, qui sera située à Calgary. Et pour « rehausser le niveau gastronomique » de son menu, elle a fait appel aux services de Gabriel Drapeau, auparavant chef cuisinier du groupe Joe Beef.

Nathaëlle Morissette La Presse

D’ici la fin de l’année, le spécialiste du prêt-à-manger aura livré 4 millions de repas au Québec et en Ontario. En Alberta, la nouvelle installation de 20 000 pieds carrés, qui s’ajoute à celles de Saint-Hyacinthe et de Dorval, créera 400 emplois d’ici les deux prochaines années.

Étienne Plourde, cofondateur et président-directeur général de WeCook, ne s’en cache pas : il veut devenir le chef de file canadien des plats préparés. Les mets qu’il vend, une fois livrés sur le pas de la porte du consommateur, sont prêts en deux minutes, le temps qu’il faut pour les réchauffer. « C’est sûr qu’il fallait mettre un pied [dans l’Ouest canadien] », a-t-il souligné au cours d’une entrevue accordée à La Presse. Selon lui, la demande était là.

Calgary, c’est vraiment un endroit [central] pour la livraison. Tu peux livrer à Red Deer, Edmonton, Regina. Il y a Vancouver aussi où on peut livrer. Étienne Plourde, PDG de WeCook

Puis, au début de 2023, WeCook – dont le siège social est à Dorval – s’installera en Ontario. L’entreprise effectue déjà des livraisons dans la province voisine, mais M. Plourde estime qu’une usine là-bas facilitera grandement les activités. « Le plan, c’est fort probablement d’ouvrir une usine à Toronto. D’avoir un pied direct à Toronto, ça fait que, sur le plan logistique, c’est encore plus simple. »

Engouement toujours présent

Par ailleurs, Étienne Plourde assure que l’assouplissement des mesures sanitaires et l’ouverture des salles à manger n’ont pas eu d’incidence sur les ventes de plats prêts à manger. « On a continué à croître. » Selon ses prédictions, les ventes de 2021 augmenteront d’environ 150 % à 200 % par rapport à 2020. L’an dernier, l’entreprise a enregistré des hausses de plus de 300 %. WeCook compte actuellement 35 000 membres actifs. Rappelons que l’entreprise cofondée par Étienne Plourde en 2013 s’appelait Nutrition Fit Plus. Elle a changé de nom pour WeCook en 2020.

Pour l’avenir, WeCook a l’intention de « rehausser le niveau gastronomique du plat préparé ». Pour ce faire, l’entreprise vient de nommer Gabriel Drapeau, qui était auparavant chef cuisinier du groupe Joe Beef, à titre de chef des opérations culinaires. « Je pense que Gabriel avait un peu fait le tour de la restauration. Il voulait avoir un défi différent. Le plat préparé, c’est complètement différent de la restauration », rappelle Étienne Plourde.

« L’industrie du prêt-à-manger est maintenant respectée, ce qui n’était peut-être pas le cas avant, estime-t-il. Les plats préparés avant, c’était pas mal steak-blé-d’Inde-patates, lasagne, spaghetti sauce bolognaise », énumère-t-il, ajoutant dans la foulée que les mets se sont raffinés.

Après quelques mois aux installations de Dorval, Gabriel Drapeau sera responsable de l’ouverture de l’usine de production à Calgary.

Autre projet pour l’entreprise : le lancement d’une offre de repas pour le déjeuner. Puis, WeCook a l’intention de faire plus de publicité à la télé et à la radio, notamment.

L’entreprise prévoit-elle vendre également ses repas en supermarché ? Pas à court terme, répond Étienne Plourde. Il souhaite vraiment que WeCook soit « bien établie » avant de se lancer dans l’aventure du détail. Il vise plutôt 2024.