(Toronto) George Weston a affiché mardi un bénéfice attribuable aux actionnaires de 124 millions $ pour son troisième trimestre, en baisse de 59 % par rapport à celui de 303 millions $ réalisé lors de la même période l’an dernier.

La Presse Canadienne

La société, qui détient d’importants investissements dans les Compagnies Loblaw et dans la fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, a fait état d’un profit de 82 cents par action pour le trimestre clos le 9 octobre, alors que celui-ci s’était établi à 1,96 $ un an plus tôt.

Les revenus ont totalisé 16,19 milliards, un chiffre d’affaires en hausse par rapport à celui de 15,81 milliards de la même période l’an dernier.

En excluant les éléments non récurrents, George Weston a dit avoir réalisé un profit ajusté de 2,39 $ par action au plus récent trimestre, comparativement à un profit ajusté de 2,32 $ par action un an plus tôt.

Plus tôt en novembre, George Weston a annoncé avoir signé un accord pour se départir des activités de produits de longue conservation de Weston Foods à la société Hearthside Food Solutions, en Illinois, pour 370 millions $.

Cette entente faisait suite à la signature, en octobre, d’une autre entente sur la vente des activités de produits de boulangerie frais et surgelés de Weston Foods à FGF Brands pour 1,2 milliard.

Note aux lecteurs : Version corrigée. Les revenus du plus récent trimestre ont grimpé par rapport à l’an dernier, et non diminué, tel qu’écrit par erreur dans une version précédente.