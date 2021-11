(Montréal) Air Canada affirme avoir augmenté sa capacité de fret à destination et en provenance de Vancouver après que des inondations ont coupé les principaux liens d’approvisionnement vers le sud de la Colombie-Britannique.

Christopher Reynolds La Presse Canadienne

Dans un communiqué transmis lundi, la compagnie aérienne affirme que la capacité supplémentaire « équivaut, en poids, à approximativement 860 orignaux adultes » afin de transporter des produits vers Vancouver depuis Toronto, Montréal et Calgary entre le 21 et le 30 novembre.

« La chaîne d’approvisionnement économique est cruciale. Pour contribuer au transport urgent de marchandises à destination et au départ de la Colombie-Britannique, nous avons accru la capacité à destination de notre plaque tournante de Vancouver », écrit Jason Berry, le vice-président du fret dans une déclaration.

Il a remplacé des avions monocouloirs contre des gros-porteurs sur 28 vols, ayant ainsi recours à des Boeing 787 Dreamliner, Boeing 777 et Airbus A330-300.

Les avions de passagers — les plus gros de la flotte de 330 appareils d’Air Canada — pourront transporter près de la moitié des 586 tonnes supplémentaires de capacité.

Treize autres vols tout cargo à bord d’avions gros-porteurs transporteront l’autre moitié pour aider « au transport du courrier et de produits périssables, comme le poisson et les fruits de mer, ainsi que de pièces pour véhicules automobiles et d’autres produits industriels », a indiqué M. Berry.

Dans le sud de la Colombie-Britannique, des équipes travaillent sans relâche pour nettoyer les autoroutes et réparer les voies ferrées et les digues après que les inondations et les coulées de boue ont détruit des infrastructures essentielles.

La dévastation a fait suite à des pluies torrentielles qui ont commencé le 14 novembre en raison d’une rivière atmosphérique, déplaçant des centaines d’habitants et faisant au moins quatre morts.

Air Canada a annoncé lundi avoir augmenté le nombre de sièges disponibles pour ses clients à Kelowna et à Kamloops depuis le 17 novembre en utilisant des avions plus gros sur des routes qui atterrissent dans la vallée de l’Okanagan, en Colombie-Britannique.

Le transporteur montréalais travaille également avec son partenaire Jazz Aviation pour augmenter la capacité de fret régional en convertissant temporairement un De Havilland Dash 8-400 de sa configuration de passagers normale en une configuration de fret spécial.