(Montréal) La Société québécoise du cannabis (SQDC) a affiché vendredi un résultat net de 19 millions de dollars pour son deuxième trimestre, en hausse de 25,4 % par rapport à celui présenté pour la même période l’an dernier, ce qu’elle a notamment attribué au déploiement de son réseau de succursales.

La Presse Canadienne

Le réseau de la société d’État comptait 77 points de vente à la fin du plus récent trimestre, soit 32 succursales de plus qu’à la même date un an plus tôt.

Les ventes de la SQDC ont ainsi totalisé 142,0 millions au cours du deuxième trimestre, un chiffre d’affaires en hausse de 18 % par rapport à celui de 120,2 millions de l’an dernier.

Outre la croissance du nombre de succursales, la société d’État a expliqué cette hausse des revenus par la migration de consommateurs provenant du marché illicite.

Le prix moyen de vente du gramme de cannabis pour tous les produits de cannabis, incluant les taxes, s’est élevé à 6,32 $ au plus récent trimestre, en baisse par rapport à celui de 6,63 $ au cours du deuxième trimestre de l’an dernier.

Un total de 7,6 millions des ventes réalisées au dernier trimestre a été obtenu par l’entremise du commerce en ligne, soit 5,3 % du chiffre d’affaires.

La totalité de l’excédent est remise au ministre des Finances du Québec. En tenant compte des taxes provinciales et fédérales à la consommation et de la taxe d’accise, qui représentent ensemble 48,4 millions, la SQDC verse ainsi un total de 53,3 millions au gouvernement québécois pour le deuxième trimestre.

Les charges nettes des activités de la SQDC au cours du trimestre clos le 11 septembre ont totalisé 19 millions. Exprimées en proportion des revenus, elles atteignaient 13,3 % du chiffre d’affaires, comparativement à 12,2 % lors de la même période l’an dernier.