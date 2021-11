Entreprises

Salaires en restauration

Les chaînes en meilleure position que les grands restaurants

Les salaires dans les cuisines des restaurants ont augmenté en moyenne de 15 % par rapport à 2019. Or, les employés aux fourneaux de certaines chaînes gagnent maintenant autant et parfois davantage que ceux des grands restaurants, de qui l’on exige pourtant plus d’habiletés. Pourquoi ? Les grands restaurants n’ont ni les mêmes moyens ni les mêmes marges de profit, rappellent les spécialistes et restaurateurs interrogés.