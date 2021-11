Entreprises

Profits en forte hausse pour Home Depot

(New York) Home Depot, spécialisé dans les équipements de maison, a fait part mardi d’une progression de près de 10 % de ses ventes au troisième trimestre et d’un peu plus de 20 % de son bénéfice net, profitant d’une demande solide pour ses produits et services.