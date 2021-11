« Nous avons gagné des parts de marché dans la partie épicerie aux États-Unis, et de plus en plus de clients et de membres reviennent dans nos magasins », a souligné le directeur général de la société, Doug McMillon, cité dans le communiqué.

(New York) Le géant américain de distribution Walmart a relevé ses prévisions annuelles mardi après avoir fait part de résultats trimestriels meilleurs que prévu et assuré avoir, à l’approche des fêtes, plus d’inventaires que l’an dernier.

Agence France-Presse

Le chiffre d’affaires de la chaîne de magasins a progressé de 4,3 % à 140,5 milliards de dollars sur les trois mois se terminant fin octobre, porté notamment par des ventes à nombre d’établissements comparables en hausse de 9,2 % aux États-Unis.

« Nous avons gagné des parts de marché dans la partie épicerie aux États-Unis, et de plus en plus de clients et de membres reviennent dans nos magasins », a souligné le directeur général de la société, Doug McMillon, cité dans le communiqué.

Le bénéfice net du groupe a en revanche reculé de 40 % à 3,1 milliards de dollars mais rapporté par action et hors éléments exceptionnels, la mesure préférée des investisseurs de Wall Street, il s’affiche à 1,45 dollar, contre 1,40 dollar attendu.

Pour l’ensemble de son année décalée, le groupe attend désormais un bénéfice par action de 6,40 dollars, contre 6,20 à 6,35 dollars auparavant.

Le coût de revient de l’entreprise a baissé de 4 points de base en raison de ventes plus élevées et de dépenses liées à la COVID-19 moins importantes.

Walmart souligne toutefois avoir accru ses dépenses salariales, le groupe ayant augmenté 565 000 salariés d’au moins un dollar de l’heure en septembre.

Alors que les problèmes d’approvisionnement affectent de nombreux magasins, alimentant les craintes sur la disponibilité de certains produits pour Noël, la chaîne de supermarchés assure par ailleurs que ses inventaires sont en hausse de 11,5 % par rapport à la même période l’an dernier.

« Pour la suite, nous avons les effectifs, les produits et les prix pour livrer une excellente saison des fêtes à nos clients et membres », a assuré M. McMillon.

À Wall Street, l’action Walmart montait de 1,6 % dans les échanges électroniques précédant l’ouverture de la Bourse.