Après avoir vendu près de 35 000 unités de son ingénieux GPS pour vélo, la petite entreprise montréalaise SmartHalo ferme ses portes.

Karim Benessaieh La Presse

Xavier Peich, cofondateur et PDG de la startup qui a fait sa marque dès 2015 en récoltant 500 000 $ sur Kickstarter, a confirmé au Journal de Montréal que les bureaux étaient désormais vides et les serveurs désactivés. Les appareils SmartHalo en circulation ne sont plus fonctionnels. Sur la page Facebook de l’entreprise, de nombreux clients ont témoigné avoir reçu un courriel leur annonçant la fermeture. Plusieurs –leur nombre total est estimé à 6000 – n’avaient toujours pas reçu leur SmartHalo 2 vendu à partir de 2019 et enrageaient de ne pas se faire rembourser ces appareils vendus 134 $ pièce.

« SmartHalo est mort, écrit par exemple un de ces clients furieux. La seule façon de faire quelque chose est à travers les réseaux sociaux et de déposer une plainte à n’importe quel poste de police. »

Il n’a pas été possible de parler au PDG et cofondateur de SmartHalo, Xavier Peich, qui n’a pas répondu aux courriels et aux appels de La Presse.

Au Journal de Montréal, il avait précisé être « en train de faire une procédure pour voir si on arrive à vendre des actifs », pour qu’une autre entreprise puisse reprendre les activités. Il avait attribué la fermeture de son entreprise à l’impossibilité de produire en Asie les 16 000 unités du Smart Halo 2 commandées, en raison de la COVID.

Le SmartHalo est un appareil rechargeable de la taille d’une rondelle de hockey, dont l’affichage est composé de diodes multicolores. Connecté à un téléphone intelligent, il permet d’indiquer les directions et sert également d’antivol et d’odomètre. Le SmartHalo 2, offert à partir de 2019, lui, est doté d’un écran OLED plus sophistiqué qui affiche en plus la température, le nom des rues ou le nom de l’appelant. Cette dernière version avait été choisie par le magazine Time en 2019 parmi ses 100 meilleures inventions de l’année.