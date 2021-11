Entreprises

Le profit d’Onex augmente de 20 % au 3e trimestre

(Toronto) Onex a affiché vendredi un bénéfice net de 602 millions $ US pour son plus récent trimestre, en hausse de 20,2 % par rapport au profit de 501 millions $ US réalisé pendant la même période un an plus tôt – une croissance attribuée aux activités de gestion de patrimoine.