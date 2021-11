(Toronto) George Weston dit avoir signé un accord pour vendre ses activités de boulangerie à température ambiante à Hearthside Food Solutions pour 370 millions de dollars.

La Presse Canadienne

Cette division de Weston fournit aux clients de la vente au détail et des services alimentaires au Canada et aux États-Unis des biscuits, des craquelins, des cônes et des gaufrettes. La société basée à Toronto a annoncé qu’elle vendrait l’entreprise à Hearthside Food Solutions, un fabricant contractuel et producteur d’aliments cuits au four, de collations, de barres nutritionnelles, etc.

George Weston a annoncé en mars son intention de vendre ses activités de boulangerie et de se concentrer sur ses activités de vente au détail et immobilières.

En octobre, la société a conclu un accord pour vendre ses activités de produits de boulangerie frais et surgelés à des entités affiliées de FGF Brands pour une contrepartie totale en espèces de 1,2 milliard.

La vente de l’entreprise de produits frais et surgelés ainsi que la vente de l’entreprise de produits à température ambiante représentent ensemble la cession de l’ensemble de l’entreprise de boulangerie de George Weston, pour une valeur globale de 1,57 milliard.

La vente des activités de boulangerie à température ambiante devrait être conclue avant la fin du premier trimestre de 2022. La société a déclaré qu’elle s’attend à restituer le produit net des deux transactions aux actionnaires par le biais de rachats d’actions au fil du temps.