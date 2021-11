(Toronto) Onex a affiché vendredi un bénéfice net de 602 millions $ US pour son plus récent trimestre, en hausse de 20,2 % par rapport au profit de 501 millions $ US réalisé pendant la même période un an plus tôt – une croissance attribuée aux activités de gestion de patrimoine.

La Presse Canadienne

La société de portefeuille a indiqué que son profit par action s’était chiffré à 6,76 $ US pour le trimestre clos le 30 septembre, comparativement à un profit de 5,29 $ US par action pour la même période un an plus tôt.

Onex a indiqué que son profit ajusté, qui exclut certains éléments, avait totalisé 607 millions $ US, soit 6,59 $ US par action, en hausse par rapport à celui de 515 millions $ US, ou 5,39 $ US par action, réalisé un an plus tôt.

Le profit net des activités d’investissement a totalisé 493 millions $ US, par rapport à 492 millions $ US l’an dernier, tandis que celui des activités de gestion de patrimoine a bondi à 195 millions $ US, comparativement à 93 millions $ US un an plus tôt.

Le président et chef de la direction d’Onex, Gerry Schwartz, a souligné que l’entreprise avait profité d’un « trimestre très actif » avec un bon élan pour l’ensemble de ses activités.

Il a ajouté que les capitaux d’investissement avaient progressé de 8 % et que la performance des fonds de la plateforme de financement par capitaux propres avait été solide.