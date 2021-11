La chaîne de cinémas a précisé que sa perte par action s’était chiffrée à 53 cents pour le trimestre clos le 30 septembre, ce qui se comparait à une perte de 121,2 millions $, ou 1,91 $ par action, un an plus tôt.

(Toronto) Cineplex a affiché jeudi une perte de 33,6 millions $ pour son plus récent trimestre, alors que les auditoires dans ses salles de cinéma ont grandi et que tous ses établissements étaient de nouveau opérationnels.

La Presse Canadienne

Les revenus ont totalisé 250,4 millions $, par rapport à ceux de 61,0 millions $ du troisième trimestre de l’an dernier. Cineplex a accueilli 8,3 millions de cinéphiles au plus récent trimestre, comparativement à 1,6 million il y a un an.

Toutes les salles de cinéma de Cineplex sont rouvertes depuis le 17 juillet.

Les revenus du box-office se sont chiffrés à 94,1 millions $ pour le trimestre, comparativement à 14,5 millions $ un an plus tôt, tandis que les revenus des services alimentaires se sont chiffrés à presque 80 millions $, par rapport à 15,5 millions $ l’an dernier.

Cineplex a fait état de 14,1 millions $ en revenus médiatiques, contre 12,8 millions $ l’an dernier. Ses revenus de jeux d’arcade et autres divertissements ont grimpé à 53,3 millions $, par rapport à 13,2 millions $ un an plus tôt. Les autres revenus se sont chiffrés à 8,9 millions $, après avoir été de presque 5,0 millions $ un an plus tôt.