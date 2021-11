Le consortium emmené par Advent International Corporation et Permira Advisers va débourser environ 12 milliards de dollars en numéraire pour acquérir toutes les actions de McAfee en circulation, l’enveloppe montant à plus de 14 milliards en ajoutant la dette du groupe.

(New York) Le groupe américain de sécurité informatique McAfee a conclu un accord pour se vendre à plusieurs sociétés d’investissement pour un montant total de plus de 14 milliards de dollars, à peine plus d’un an après avoir fait son entrée en Bourse.

Agence France-Presse

Le consortium emmené par Advent International Corporation et Permira Advisers va débourser environ 12 milliards de dollars en numéraire pour acquérir toutes les actions de McAfee en circulation, l’enveloppe se montant à plus de 14 milliards en ajoutant la dette du groupe.

Les investisseurs comptent également dans leurs rangs Crosspoint Capital Partners, le fonds de gestion des retraites canadien (CPP Investments), le fonds souverain de Singapour GIC, ainsi qu’une filiale du fonds souverain de l’émirat d’Abou Dabi ADIA.

Le prix proposé aux actionnaires existants (26 dollars par action) présente une prime de 22 % environ par rapport au cours de clôture de jeudi dernier, avant que des informations de presse ne fassent état d’un possible rachat dès vendredi.

C’est un nouvel épisode de l’histoire mouvementée de l’actionnariat de l’entreprise créée en 1987 par John McAfee et à l’origine du célèbre logiciel antivirus du même nom.

La société informatique était entrée en Bourse une première fois en 1992, puis une seconde en 1999 après une fusion, avant d’être rachetée et sortie de la cote par Intel en 2011, moyennant 7,7 milliards de dollars environ.

En 2016, à l’issue d’une intégration jugée insatisfaisante par plusieurs observateurs, le fabriquant de microprocesseurs avait décidé de la scinder de ses activités pour en céder le contrôle (tout en conservant 49 % du capital) à la société d’investissement TPG Capital.

Profitant d’un marché très porteur pour le secteur de la cybersécurité, McAfee a fait son retour en Bourse fin octobre 2020.

Après plusieurs années consécutives de pertes, le groupe semble parti pour renouer avec les bénéfices cette année.

McAfee a choisi de se réorienter sur les particuliers et a vendu, en juillet, son activité de service aux entreprises pour 4 milliards de dollars à la société de capital investissement Symphony Technology Group (STG).

Le nom de l’entreprise reste associé à celui de son fondateur, John McAfee, personnage haut en couleur décédé en juin dernier, à 75 ans, dans une prison espagnole où il attendait son extradition vers les États-Unis, qui l’accusaient de fraude fiscale.

L’entrepreneur et programmeur, devenu avant sa mort une sorte de gourou des cryptomonnaies, avait démissionné de son groupe dès 1994, laissant McAfee, l’entreprise, voler de ses propres ailes depuis.