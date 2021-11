L’entreprise de Longueuil a annoncé, lundi, que le contrat de fabrication des trains d’atterrissage des programmes Boeing 777 et Boeing 777x est prolongé pour une période de six ans.

Stéphane Rolland La Presse Canadienne

L’entreprise de Longueuil a annoncé, lundi, que le contrat de fabrication des trains d’atterrissage des programmes Boeing 777 et Boeing 777x est prolongé pour une période de six ans. Le contrat avait été signé pour une première fois en 2013. Les termes financiers de l’entente n’ont pas été dévoilés.

« Nous sommes fiers de la confiance que Boeing nous accorde et nous avons l’intention de continuer d’élargir notre offre de produits et services destinés à l’industrie aérospatiale », a dit Martin Brassard, président et chef de la direction, dans un communiqué.

L’an dernier, Héroux-Devtek avait conclu une autre entente avec Boeing par l’entremise de sa filiale espagnole CESA, acquise en 2018. L’entente confiait à CESA la fabrication des composantes d’actionnement, le système qui déclenche la descente des trains d’atterrissage, et la livraison des pièces de rechange pour les programmes 787, 777, 777x, 767 et 747.

Lors de la publication des derniers résultats en août, M. Brassard avait affirmé qu’il faudrait attendre encore deux en avant un retour à la normale du trafic aérien. Il affirmait également que Boeing produisait environ deux appareils 777 par mois. « Éventuellement, ça pourrait passer à 2,5 et monter graduellement à 4. »

À l’ouverture de la Bourse de Toronto, l’action gagnait 0,08 $, ou 0,42 %, à 19,25 $.