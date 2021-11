Entreprises

Sondage sur Twitter

Ses abonnés ont tranché, Musk doit vendre 10 % de ses parts dans Tesla

(New York) Elon Musk a demandé à ses abonnés sur Twitter s’il devrait vendre 10 % de ses parts dans Tesla. 3,5 millions d’entre eux ont voté entre samedi et dimanche et répondu « oui » à 57,9 %.