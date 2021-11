Entreprises

737 MAX

Un accord avec des administrateurs prévoit le versement de 237,5 millions à Boeing

(New York) Un accord rendu public vendredi entre d’anciens et actuels membres du conseil d’administration de Boeing et des actionnaires les accusant, après les deux accidents du 737 MAX, d’avoir failli à leurs obligations, prévoit le versement à l’entreprise d’une indemnité de 237,5 millions de dollars.