Glenn J. Chamandy, président et chef de la direction de Gildan, attribue la performance record du troisième trimestre de 2021 à divers facteurs, notamment à la reprise continue de la demande.

Les actionnaires de l’entreprise montréalaise Gildan Vêtements sport ont connu leur meilleure journée en Bourse en un an et demi après son annonce de résultats de troisième trimestre beaucoup plus forts que prévu.

Martin Vallières La Presse

Gildan a généré des ventes de 802 millions US durant le trimestre terminé le 3 octobre, en hausse de 33 % sur un an et supérieures de 8 % par rapport au troisième trimestre de 2019, avant la pandémie.

Mais encore plus réconfortant pour ses actionnaires, la croissance des revenus et des marges bénéficiaires de Gildan à des niveaux supérieurs d’avant la pandémie l’ont conduit à un profit record lors d’un troisième trimestre.

Il a atteint 95 cents US par action au niveau du bénéfice net, et 80 cents US par action au niveau du bénéfice ajusté pour des facteurs non récurrents, en hausse de 51 % par rapport au troisième trimestre de 2019.

Aussi, parmi les autres chiffres très suivis par les investisseurs et les analystes, Gildan est parvenu à hausser ses flux de trésorerie (free cash flow, dans le jargon financier) jusqu’à 232 millions US, ce qui constitue aussi un montant record pour un troisième trimestre chez ce gros fabricant de sous-vêtements, de chaussettes et de t-shirts.

En annonçant ces résultats, jeudi, le président et chef de la direction de Gildan, Glenn J. Chamandy, a indiqué : « Notre performance record pour le troisième trimestre est surtout attribuable à l’amélioration des paramètres économiques de nos activités, soutenue par la reprise continue de la demande et l’excellence [de gestion] opérationnelle de notre équipe. Ces facteurs ont fait en sorte que les volumes de ventes de Gildan sont maintenant supérieurs aux niveaux d’avant la pandémie. »

En Bourse, les investisseurs ont réagi fortement à l’annonce de ces résultats trimestriels record chez Gildan.

Ils ont poussé le cours de ses actions en hausse de plus de 8 % en cours de séance jusqu’à 51,74 $, à un dollar d’écart avant de rattraper le prix record établi à la mi-juillet 2019.

En fin de séance, à la Bourse de Toronto, les actions de Gildan cotaient en hausse de 6,8 % à 50,74 $, ce qui constitue un nouveau sommet en deux ans.

Pour ses actionnaires, c’est aussi la consolidation d’un long redressement depuis le creux de 14 $ par action atteint en plein choc boursier de mars 2020, au début de la pandémie.

Analystes

Du côté des analystes, à l’instar des investisseurs en Bourse, on accorde de très bonnes notes à Gildan pour sa performance d’affaires dans le contexte de l’après-choc économique de pandémie dans le marché vestimentaire.

« Gildan a annoncé un bénéfice par action au troisième trimestre bien supérieur aux estimations du consensus parmi les analystes ; le résultat de revenus et de marge bénéficiaire meilleurs que prévu », constate l’analyste Stephen MacLeod chez BMO Marchés de capitaux, à Toronto, dans une note aux investisseurs obtenue par La Presse.

« Les ventes trimestrielles ont augmenté de 33 % sur un an, reflétant l’amélioration des ventes de vêtements de sport, de bonneterie et de sous-vêtements. De plus, les ventes totales de Gildan se situent désormais à 8 % au-dessus des niveaux d’avant la pandémie d’il y a deux ans, au troisième trimestre de 2019. »

Chez Valeurs mobilières Desjardins, l’analyste torontois Chris Li souligne dans une note aux investisseurs que « le bénéfice trimestriel ajusté annoncé à 80 cents US par action est bien supérieur au consensus des estimations d’analystes à 57 cents US par action ».

Aussi, note Chris Li, « pour un deuxième trimestre consécutif, la marge bénéficiaire d’exploitation (ajustée) chez Gildan est bien supérieure à l’objectif énoncé par ses hauts dirigeants. »

Cela dit, à quoi faut-il s’attendre lors des prochains trimestres chez Gildan ?

« Les perspectives d’affaires de Gildan restent positives, alors que la reprise des ventes de vêtements se poursuit en Amérique du Nord », estime Stephen MacLeod, analyste chez BMO Marchés de capitaux.

« Entre-temps, les tensions dans les chaînes d’approvisionnement et les pressions inflationnistes créent des vents contraires. Mais Gildan est bien positionnée pour y faire face grâce à sa plate-forme manufacturière intégrée verticalement, note l’analyste de BMO.

« De plus, Gildan a déjà mis en place des mesures de tarification au quatrième trimestre pour compenser la hausse des coûts. L’entreprise se maintient ainsi en bonne situation pour atteindre son objectif de marge bénéficiaire d’exploitation rehaussée à 18 % [des revenus] d’ici la fin de l’année. »

Chez Valeurs mobilières Desjardins, l’analyste Chris Li note que « les perspectives favorables chez Gildan s’appuient sur la reprise des ventes après la pandémie qui continue de bien progresser en Amérique du Nord, et [est] même rendue à des niveaux supérieurs à ceux atteints en fin d’année 2019, avant la pandémie. »

L’analyste de Desjardins note aussi qu’en dépit des « vents contraires engendrés par les tensions dans les chaînes d’approvisionnement et les pressions inflationnistes croissantes, le positionnement d’affaires de Gildan demeure avantageux grâce à sa plate-forme de fabrication intégrée ».

Enfin, note l’analyste Chris Li, « les récentes mesures d’ajustement de prix mises en œuvre par Gildan en début de quatrième trimestre renforcent sa capacité de gérer les pressions inflationnistes, de façon à pouvoir atteindre son objectif de marge bénéficiaire et gagner des parts de marché ».