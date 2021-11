Le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau, estime que dans un contexte de reprise économique dans plusieurs de ses activités, la compagnie a généré un bon rendement au cours du troisième trimestre 2021, tant du point de vue financier qu’opérationnel.

(Montréal) Québecor a réalisé au troisième trimestre de l’exercice financier en cours un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 173,1 millions $, ou 0,71 $ par action de base, 32,2 millions $ ou 0,15 $ par action de base de plus qu’au trimestre correspondant de l’exercice 2020.

La Presse Canadienne

Le géant québécois des communications ajoute que pendant la même période, ses revenus ont progressé de 3,3 % pour s’établir à 1,15 milliard.

À lui seul, le secteur des télécommunications de Québecor a représenté la part du lion des revenus de l’entreprise, de 939,5 millions $ lors de la période de trois mois qui a pris fin le 30 septembre dernier.

La filiale Vidéotron a d’ailleurs une fois de plus affiché une progression importante de ses revenus au troisième trimestre de 2021 : de 5,6 % pour les services d’accès internet et de 8 % pour la téléphonie mobile.

D’autre part, Québecor confirme que France Lauzière, qui avait entamé au printemps dernier une pause professionnelle de quelques mois pour des raisons familiales, quitte définitivement ses fonctions de présidente et chef de la direction de Groupe TVA et chef du contenu de Québecor Contenu pour les mêmes raisons. Pierre Karl Péladeau continuera d’assumer sur une base intérimaire les responsabilités de Mme Lauzière.