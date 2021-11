Glenn J. Chamandy, président et chef de la direction de Gildan, attribue la performance record du troisième trimestre de 2021 à divers facteurs, notamment à la reprise continue de la demande.

(Montréal) Le bénéfice brut de Vêtements de sport Gildan a bondi de près de 108 % au troisième trimestre de cette année par rapport à la même période de trois mois de 2020 : il est passé de 135,5 millions $ à 281,7 millions $.

La Presse Canadienne

Pendant la même période, le bénéfice ajusté a augmenté de près de 86 %, de 135,5 millions $ à 251,8 millions $.

Les ventes nettes de la compagnie établie à Montréal ont aussi été en hausse, de 602,3 millions $ à 801,6 millions $. Il s’agit d’une progression de 33 % par rapport à un an plus tôt et de 8 % par rapport au troisième trimestre de l’exercice financier de 2019.

Glenn J. Chamandy, président et chef de la direction de Gildan, attribue la performance record du troisième trimestre de 2021 à divers facteurs, notamment à la reprise continue de la demande. Il est confiant que la compagnie puisse continuer de tirer son épingle du jeu malgré le peu de marge de manœuvre au niveau de la chaîne d’approvisionnement et les pressions inflationnistes.