L’entreprise montréalaise de commerce infonuagique Lightspeed s’est fait punir très sévèrement par les investisseurs jeudi après avoir présenté sa plus récente performance trimestrielle, ce qui a poussé des analystes à inviter leurs clients à en profiter.

Richard Dufour La Presse

L’action de Lightspeed a largué 28 % de sa valeur durant la séance. Cette chute s’ajoute au recul de près de 20 % encaissé depuis la présentation du rapport d’un vendeur à découvert à la fin septembre.

Dans son rapport, le militant-investisseur new-yorkais Ben Axler, de Spruce Point Capital, accusait notamment Lightspeed d’exagérer la taille de son marché potentiel et ses perspectives de croissance, en plus de critiquer les acquisitions et d’affirmer que la direction manque de transparence et qu’elle ne divulgue pas suffisamment d’informations pour permettre de déterminer sa véritable croissance organique.

En entrevue avec La Presse, le fondateur et chef de la direction de Lightspeed, Dax Dasilva, affirme que le rapport n’a entraîné aucun changement ou modification à la gouvernance ou dans les façons de faire de l’entreprise. « Ce document sert son auteur et est rempli d’inexactitudes », dit-il.

« Nous avons toujours démontré de la constance dans la façon de présenter nos revenus depuis notre entrée en Bourse. Nous avons été transparents dans la définition de nos indicateurs de rendement clés, incluant le revenu moyen par utilisateur, le volume de transactions brut et les emplacements clients. Ces indicateurs permettent aux investisseurs de mesurer notre performance et d’identifier les tendances dans nos activités principales. »

Dax Dasilva souligne au passage que la croissance interne des produits tirés des abonnements et du traitement des transactions s’est élevée à 58 % durant le plus récent trimestre.

« Alléguer que nos activités manquent de croissance interne est catégoriquement faux. Finalement, nous sommes fiers des acquisitions réalisées. Elles nous amènent de talentueux gestionnaires et des technologies de pointe, et nous aident beaucoup dans les négociations avec nos partenaires en plus de nous donner accès à un large et croissant volume de transactions brut créant ainsi des opportunités pour nos solutions de paiement. »

CAPTURE D’ÉCRAN LA PRESSE Dax Dasilva en entrevue avec La Presse jeudi matin

En commentant les résultats des mois de juillet, août et septembre dévoilés jeudi, Dax Dasilva a souligné que plusieurs indicateurs de rendement clés viennent d’atteindre des niveaux historiques chez Lightspeed.

Si l’analyste Richard Tse, de la Financière Banque Nationale, qualifie de « solides » les résultats présentés, il admet que la réaction des investisseurs indique tout le contraire.

Le repli boursier n’est pas surprenant compte tenu des doutes soulevés par la publication du rapport de Spruce Point Capital, dit-il.

« J’ai vu des situations similaires dans le passé et je sais trop bien que ces situations peuvent avoir des répercussions même après la présentation de bons résultats financiers. »

Richard Tse ajoute que les résultats et la mise à jour des prévisions jeudi renforcent son opinion à l’endroit de Lightspeed et il croit que les investisseurs capables de faire fi du contrecoup du rapport de Spruce Point pourraient réaliser un gain significatif. « Si vous avez raté la montée de ce titre dans les dernières années, c’est maintenant votre chance. »

Pour Daniel Chan, de la TD, le recul de l’action pourrait s’expliquer par le fait que les résultats n’ont pas surpassé les attentes par une marge suffisamment importante ou par le fait que la direction n’a pas relevé ses prévisions par une marge assez significative.

« Je continue de croire que la performance de Lightspeed montre que l’entreprise bénéficie de la réouverture de l’économie et qu’elle est bien positionnée pour la suite au fur et à mesure que la pandémie deviendra chose du passé. »

La réaction des investisseurs est liée à la mise à jour des prévisions qui s’avère légèrement inférieure au consensus et cette réaction est exagérée, selon l’analyste Thanos Moschopoulos, de la BMO. « Les dirigeants de Lightspeed ont l’habitude de présenter des prévisions conservatrices », souligne-t-il.

Chez ATB Capital Markets, Martin Toner fait remarquer que l’écart avec lequel les résultats de Lightspeed ont surpassé les attentes (environ 8 %) est moins impressionnant que celui observé au cours des deux trimestres précédents.

La direction de Lightspeed donne maintenant rendez-vous aux investisseurs et aux analystes à New York le 23 novembre pour discuter de stratégie à l’occasion de la première journée de présentations détaillées à l’intention des participants des marchés dans l’histoire de l’entreprise.

Les revenus trimestriels de Lightspeed ont augmenté de 193 % à 133 millions US et une perte nette de 8 cents US par action a été déclarée. Les analystes attendaient des revenus de 123 millions US et une perte de 9 cents US par action.