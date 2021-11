Aliments Fontaine Santé prend une saveur américaine. Arbor Investments, société de capital privé spécialisée dans le secteur de l’alimentation, a fait « l’acquisition d’une participation majoritaire » dans l’entreprise québécoise, connue pour ses trempettes et ses houmous vendus un peu partout en supermarché.

Nathaëlle Morissette La Presse

Il a été impossible de connaître le montant de la transaction, annoncée ce jeudi par Fontaine Santé dans un communiqué, ni le pourcentage de l’actionnariat. « Nous cherchions à accélérer notre croissance, en particulier aux États-Unis, et nous avions plusieurs options sur la table. Nous avons choisi Arbor Investments à titre de meilleur partenaire pour notre compagnie », a déclaré Max Latifi, président du conseil d’administration d’Aliments Fontaine Santé, dans ce même communiqué.

« La vaste expérience d’Arbor dans l’industrie alimentaire, combinée à ses ressources internes, contribueront à développer de nouveaux marchés et à créer de nouvelles opportunités d’affaires. Nous sommes ravis d’entamer notre prochain chapitre de croissance avec Arbor », lit-on également.

M. Latifi n’a pu accorder d’entrevue à La Presse, puisqu’il est « très occupé », a expliqué le porte-parole de l’entreprise.

À noter que le siège social de Fontaine Santé, fondée à Montréal en 1990, demeurera dans l’arrondissement de Saint-Laurent. Les cadres et les employés demeureront également en place. Selon le Registre des entreprises du Québec, Fontaine Santé compte entre 100 et 249 salariés.

« Qu’il s’agisse de son investissement dans des installations ultramodernes ou de sa réussite grâce à l’innovation de ses produits, Fontaine Santé présente un bilan de croissance admirable », a pour sa part déclaré Alan Weed, partenaire d’Arbor Investments, dont les bureaux sont situés à Chicago et à New York. « Nous avons hâte de contribuer avec nos ressources à accélérer sa croissance tant aux États-Unis qu’au Canada. Fontaine Santé assume un rôle important dans sa communauté que nous soutiendrons par de nouveaux investissements pour en maintenir le développement et la création d’emplois. »

Aliments Fontaine Santé n’en est pas à ses premières armes sur le sol américain. En 2019, l’entreprise, qui produit également du pesto, du végépâté et des salades, a fait une première percée au sud de la frontière canadienne en faisant l’acquisition de Fresh Gourmet, une division des soupes Campbell, au Michigan. Celle-ci se spécialise notamment dans la production de croûtons, de croustilles de fromage et de craquelins.