Sylvain Cossette, président et chef de la direction de Cominar

(Québec) Cominar a rencontré de « nombreux » acheteurs potentiels avant d’accepter l’offre de Canderel au bout d’un processus qui a duré plus d’un an, affirme Sylvain Cossette, président et chef de la direction du fonds immobilier de Québec.

Stéphane Rolland La Presse Canadienne

« Les négociations entre Cominar et les acheteurs se sont étalées sur une période de 13 mois, a dit M. Cossette au cours d’une conférence téléphonique visant à discuter des résultats du troisième trimestre. « L’offre était la meilleure et la plus élevée reçut au cours de ce processus. »

La société a accepté la semaine dernière une offre avec un consortium mené par Canderel en vue d’une acquisition à un prix unitaire de 11,75 $ la part, ce qui représente une valeur de 5,7 milliards en incluant la dette.

Le prix offert inférieur à la valeur de l’actif net par part soulève des questions auprès des analystes financiers. Cominar rapporte une valeur de l’actif net de 14,72 $ par part pour les neuf premiers mois de l’année comparativement à une offre de 11,75 $.

Pammi Bir, de RBC Marchés des capitaux, avait qualifié l’offre de « peu enlevante » dans un commentaire la semaine dernière. « Ceci étant dit, nous croyons que ça reflète les défis avec lesquels doit composer Cominar, particulièrement dans les centres commerciaux. »

M. Cossette a été avare de détails devant les questions des analystes qui souhaitaient en savoir davantage. De manière générale, il a évoqué que les dépenses d’investissement à prévoir et la dette pouvaient expliquer en partie l’écart. Il a dit à plusieurs reprises que la direction dévoilerait plus d’information au sujet de la transaction dans d’éventuels documents réglementaires.

La circulaire destinée aux actionnaires devrait être envoyée au cours de la semaine du 22 novembre pour une assemblée prévue le 21 décembre. La direction anticipe que la transaction se conclura au cours du premier trimestre 2022.