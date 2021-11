Sur une base ajustée, qui exclut la variation de la valeur de l’investissement de Thomson Reuters dans LSEG et d’autres ajustements, Thomson Reuters a réalisé un bénéfice par action de 46 cents US au plus récent trimestre, alors qu’il s’était chiffré à 39 cents US l’an dernier.

(Toronto) Thomson Reuters a affiché mardi une perte pour son plus récent trimestre, en raison d’une baisse dans la valeur de son investissement dans le London Stock Exchange Group, qui exploite notamment la Bourse de Londres, mais ses revenus ont progressé par rapport à l’an dernier.

La Presse Canadienne

La société a perdu 240 millions $ US, soit 49 cents US par action, pour son troisième trimestre clos le 30 septembre, ce qui se comparait à un profit de 241 millions $ US, ou 48 cents US par action, pour la même période un an plus tôt.

Les revenus ont totalisé 1,53 milliard US, alors qu’ils avaient été de 1,44 milliard US au troisième trimestre de l’an dernier.

Sur une base ajustée, qui exclut la variation de la valeur de l’investissement de Thomson Reuters dans LSEG et d’autres ajustements, Thomson Reuters a réalisé un bénéfice par action de 46 cents US au plus récent trimestre, alors qu’il s’était chiffré à 39 cents US l’an dernier.

Thomson Reuters a en outre révisé à la hausse sa prévision de revenus pour l’exercice en cours.

La société dit maintenant s’attendre à une croissance d’entre 4,5 % et 5,0 % de son chiffre d’affaires total, alors que ses prévisions précédentes visaient une progression d’entre 4,0 % et 4,5 % de ses revenus.

« L’élan que nous avons observé dans la première moitié de l’exercice s’est poursuivi au troisième trimestre avec des revenus et des ventes supérieurs à nos attentes, pour l’ensemble de nos activités », a affirmé dans un communiqué le chef de la direction de Thomson Reuters, Steve Hasker.

Entreprise dans cette dépêche : (TSX : TRI)