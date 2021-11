(Montréal) L’obligation de passer un test de dépistage de la COVID-19 pour prendre l’avion nuit à la demande, croit Michael Rousseau, président et chef de la direction d’Air Canada. Le transporteur aérien souhaite que cette obligation disparaisse.

Stéphane Rolland La Presse Canadienne

« Nous croyons qu’avec les politiques mises en place et le taux de vaccination élevé du public en général, le test de dépistage avant le départ n’est pas nécessaire, a dit le dirigeant lors d’une conférence téléphonique avec les analystes financiers visant à discuter des résultats du troisième trimestre. Nous allons plaider en faveur de son élimination. »

Les passagers qui entrent au Canada par la voie aérienne doivent subir un test de dépistage dans les 72 heures avant leur retour au pays. Le coût de ces tests représenterait un défi logistique et financier qui découragerait certains voyageurs, ont exprimé plusieurs acteurs de l’industrie dans les derniers jours.

M. Rousseau partage cette opinion. « Il n’y a aucun doute que cela aiderait, répond-il. Nous n’avons pas d’estimation quant à l’impact que cela pourrait avoir sur la demande. »

Ce commentaire survient tandis que le transporteur aérien a dévoilé des résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre dans la foulée d’une reprise graduelle de l’industrie aérienne. « Bien que la pandémie continue d’avoir un impact, nos résultats démontrent clairement que nous faisons des progrès, déclare M. Rousseau. Nous sommes maintenant en mode reprise. »

S’ils ont presque triplé par rapport à la même période l’an dernier, les revenus d’Air Canada à 2,1 milliards demeurent 62 % inférieurs au troisième trimestre 2019 (avant la pandémie). Avant la publication des résultats, les analystes anticipaient des revenus de 1,8 milliard, selon Refinitiv.

Tim James, de Valeurs mobilières TD, souligne que la société est revenue sur sa décision d’annuler la commande de deux appareils A220 d’Airbus, l’ancienne CSeries de Bombardier assemblée à Mirabel, et de devancer la date de livraison de nouveaux appareils 737 Max de Boeing. « Ça démontre une plus grande confiance dans la capacité de réaliser des dépenses, et par le fait même, sur l’état de son bilan et de ses flux de ses liquidités. »

Air Canada a affiché une perte nette de 640 millions $ au troisième trimestre, soit une perte par action diluée de 1,79 $, comparativement à une perte nette de 685 millions $, ou 2,31 $ par action diluée au trimestre correspondant de l’exercice financier 2020.

Le transporteur aérien signale que la perte nette au troisième trimestre de 2021 tenait compte d’une perte de change de 136 millions $ comparativement à un profit de change de 88 millions $ au troisième trimestre de 2020.

En avant-midi, l’action d’Air Canada gagnait 0,78 $, ou 3,99 %, à 23,79 $, à la Bourse de Toronto.