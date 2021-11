La demande d’électricité augmentera de 12 % d’ici 2029 et Hydro-Québec a besoin de plus d’énergie pour y faire face. Deux appels d’offres totalisant presque 800 mégawatts pour de l’énergie renouvelable seront lancés cet automne.

Hélène Baril La Presse

Dans le plan d’approvisionnement mis à jour qui vient d’être déposé à la Régie de l’énergie, la société d’État prévoit que les besoins seront plus grands que prévu dans la version de l’an dernier. Cette augmentation s’explique par « la fin des impacts de COVID-19 sur la consommation d’électricité ainsi que (par) les perspectives favorables pour les prochaines années ».

L’augmentation prévue de la consommation s’explique aussi par l’électrification de l’économie, selon Hydro.

Au total, la demande d’électricité en 2029 sera supérieure de 12 % à ce qu’elle est aujourd’hui, prévoit la société d’État. Ça représente 20 térawattheures (ou milliards de kilowattheures) de plus, dont 6,9 TWH pour la croissance naturelle des besoins, 6,5 THW pour les secteurs en expansion et 3,9 TWH pour l’électrification des transports.

Les deux appels d’offres qui seront lancés cet automne ont pour but d’augmenter l’offre d’énergie et de puissance disponible pour faire face à la hausse plus importante que prévu de la demande. Hydro s’adresse au marché pour acheter 480 mégawatts d’énergie renouvelable de source non spécifiée pour le premier appel d’offres, et 300 mégawatts d’énergie éolienne dans le deuxième.

Ces nouveaux approvisionnements devront être disponibles à l’automne 2026.