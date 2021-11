Les amateurs de vin verront leur facture augmenter dès la semaine prochaine. La SAQ annoncera mardi une hausse de prix moyenne de 1,66 % applicable sur 1332 produits. Les prix de certains vins issus de la région de la Bourgogne augmenteront de 11,8 %, une hausse inhabituelle. Au banc des accusés : les changements climatiques.

Nathaëlle Morissette La Presse

Les producteurs de vin de la Bourgogne et de la Gascogne, notamment, connaissent de leur propre aveu une « année noire ». Avec leur production affectée par les aléas de la météo, une augmentation des prix devenait nécessaire pour eux ont-ils plaidé lors de leurs discussions avec la société d’État.

« On n’a pas connu ça depuis 1991. On a eu un gel trois jours différents en avril. On ne pouvait absolument rien faire. La nature a été plus forte que tout le monde. C’est vraiment l’ensemble de notre domaine qui a été touché », raconte Ithier Bouchard, directeur commercial au Domaine Tariquet et Domaine La Hitaire, situé en Gascogne, joint au téléphone par La Presse.

Il confirme avoir perdu la moitié de sa production, constat qu’il a fait la semaine dernière à la fin des vendanges. « On a fait des demandes à la SAQ, beaucoup plus importantes que ce qu’on a fait dans le passé. » La bouteille de Domaine Tariquet passera de 12,35 $ à 12,85 $.