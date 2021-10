Le Groupe SNC-Lavalin a affiché un profit pour son troisième trimestre, vendredi, notamment grâce à la vente de ses activités pétrolières.

La Presse Canadienne

La firme d’ingénieurs a précisé que son bénéfice net attribuable aux actionnaires avait totalisé 600,7 millions au cours du trimestre clos le 30 septembre, comparativement à une perte de 85,1 millions pour la même période l’an dernier.

Les résultats du plus récent trimestre comprenaient un gain de 577,8 millions lié à la vente des activités de pétrole et de gaz naturel de l’entreprise.

Le bénéfice des activités poursuivies, qui exclut les éléments non récurrents, a atteint 18,6 millions, soit 11 cents par action, pour le troisième trimestre, ce qui se compare à une perte de 8,8 millions, ou 5 cents par action, pour la même période l’an dernier.

Les revenus ont totalisé 1,81 milliard, un chiffre d’affaires en hausse par rapport à celui de 1,78 milliard du troisième trimestre de 2020.

SNC-Lavalin a indiqué que le bénéfice ajusté tiré des activités de services professionnels et de gestion de projets s’était établi à 23 cents par action au plus récent trimestre, comparativement à une perte de 1 cent par action un an plus tôt.