La valeur du carnet de commandes de Bombardier a grimpé d’environ un demi-milliard au troisième trimestre alors que la demande pour les avions d’affaires reste ne dérougit pas. Si l’avionneur a répondu aux attentes des analystes, son retour à la rentabilité se fait attendre.

Julien Arsenault La Presse

Pour la période de trois mois ayant pris fin le 30 septembre, l’entreprise qui s’est recentrée exclusivement sur les luxueux jets privés avait décroché des contrats pour une valeur estimée à 11,2 milliards US, en hausse de 5 % par rapport à il y a un an.

Depuis le début de l’année, Bombardier a également vu sa dette à long terme passer d’environ 10 milliards US à 7 milliards US. Le remboursement des prochaines tranches n’est pas prévu avant décembre 2024, ce qui donne une marge de manœuvre à l’entreprise, d’après son président et chef de la direction Éric Martel.

« Cela vient confirmer que cette année s’annonce nettement meilleure que la précédente », a-t-il souligné, dans un communiqué.

Bombardier a affiché des revenus d’environ 1,5 milliard US au troisième trimestre, en progression de 3 % par rapport à il y a un an. La progression est notamment attribuable à la construction de jets d’affaires.

Sa perte ajustée s’est établie à 95 millions US, ou 4 cents US par action, en forte baisse par rapport à 210 millions US, ou 9 cents US par action, au troisième trimestre de l’exercice précédent.

Cette performance a répondu aux analystes sondés par la firme de données financières Refinitiv, qui tablaient sur un chiffre d’affaires de 1,4 milliard US ainsi qu’une perte ajustée par action de 5 cents US.

Au cours du troisième trimestre, l’entreprise a livré 27 appareils, dont 15 jets à large cabine – des avions Global 5500, 6500 et 7500 – qui sont plus dispendieux et qui génèrent de meilleures marges. Depuis le début de l’année, l’avionneur a remis 82 appareils à des clients, en hausse de 17 % comparativement à l’an dernier.

Le bénéfice d’exploitation ajusté a été de 142 millions US, environ 10 millions US au-delà des attentes des analystes. Les liquidités générées par les activités de Bombardier – un indicateur suivi par les analystes – a été de 100 millions US.

Walter Spracklin, de RBC Marchés des capitaux, s’est montré agréablement surpris de l’état des flux de trésorerie. Dans une note, l’analyste a indiqué que c’est généralement l’inverse qui se produit au troisième trimestre.

« Plus important encore, l’entreprise devrait atteindre ou dépasser ses objectifs pour 2021 », a écrit M. Spracklin.

Bombardier s’attend à livrer 120 jets cette année.