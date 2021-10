Entreprises

3e trimestre

Molson Coors hausse ses revenus

(Montréal) Le brasseur Molson Coors a affiché jeudi un bénéfice et des revenus en hausse pour son troisième trimestre, grâce à une augmentation des prix de ses produits, à l’équilibre favorable de sa gamme de produits et à la réouverture des bars et salles de spectacles où sont vendues ses boissons.