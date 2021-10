PHOTO MERCK & CO INC, VIA REUTERS

« Nous avons franchi des étapes cruciales pour les essais cliniques dans les secteurs clefs de la cancérologie et de la COVID-19, notamment grâce aux résultats positifs des essais de phase 3 du molnupiravir », s’est réjoui le PDG du groupe, Robert Davis, cité dans un communiqué.