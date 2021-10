(Toronto) La Banque TD a annoncé jeudi plusieurs changements à son équipe de haute direction, alors que la cheffe des services bancaires canadiens s’apprête à prendre sa retraite.

La Presse Canadienne

Teri Currie, quittera la banque à la fin du mois de janvier, après y avoir travaillé pendant près de 35 ans.

Elle se joindra au conseil d’administration de TD Bank aux États-Unis à compter du 1er février.

Michael Rhodes, actuellement chef de groupe pour l’innovation, la technologie et les services communs, deviendra le nouveau chef des services bancaires personnels au Canada.

Greg Braca, chef de groupe des services de détail aux États-Unis, deviendra quant à lui vice-président-directeur de TD Bank aux États-Unis, et relèvera du chef de la direction de la Banque TD, Bharat Masrani.

L’actuel chef de la gestion de patrimoine et de l’assurance, Leo Salom, deviendra pour sa part chef des services de détail aux États-Unis et chef de la direction de TD Bank. Il sera remplacé par Raymond Chun, président de Placements directs TD, à la tête des activités de gestion de patrimoine et d’assurance.