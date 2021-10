(Montréal) Le brasseur Molson Coors a affiché jeudi un bénéfice et des revenus en hausse pour son troisième trimestre, grâce à une augmentation des prix de ses produits, à l’équilibre favorable de sa gamme de produits et à la réouverture des bars et salles de spectacles où sont vendues ses boissons.

La Presse Canadienne

La société établie au Colorado et à Montréal a réalisé un bénéfice net de 453 millions $ US, ou 2,08 $ US par action, pour son trimestre clos le 30 septembre, en hausse de 32,1 % par rapport à celui de 342,8 millions $ US, ou 1,58 $ US par action, de la même période l’an dernier.

Le bénéfice sous-jacent du plus récent trimestre s’est établi à 380,5 millions $ US, ou 1,75 $ US par action, comparativement à celui de 350,8 millions $ US, ou 1,62 $ US par action, du troisième trimestre de 2020.

Les revenus trimestriels de Molson Coors ont progressé de 2,5 % à 2,82 milliards US, alors qu’ils avaient été de 2,75 milliards US un an plus tôt.

Les analystes s’attendaient à un bénéfice sous-jacent de 1,53 $ US par action, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.

Selon le président et chef de la direction de Molson Coors, Gavin Hattersley, la société a réussi à faire croître ses revenus malgré les difficultés connues par les chaînes d’approvisionnement et l’inflation significative enregistrée au troisième trimestre.

« Nous avons plus de travail devant nous, mais notre production et nos niveaux de stocks s’améliorent et nous continuerons à investir dans notre croissance », a affirmé M. Hattersley dans un communiqué.

La plus grande marque du brasseur, Coors Light, a augmenté sa part du marché de la bière aux États-Unis au cours du trimestre, pendant que le segment des boissons plus spécialisées de l’entreprise a lui aussi crû aux États-Unis, pour un deuxième trimestre de suite.