(Toronto) Starbucks Canada a annoncé mercredi une hausse de ses salaires et une amélioration de ses avantages sociaux, évoquant un contexte de « manque critique de personnel » et un engagement renouvelé envers le bien-être de ses travailleurs.

La Presse Canadienne

À partir de janvier, le salaire de départ sera augmenté pour être supérieur d’un dollar aux salaires minimums des provinces, a précisé l’entreprise, tandis que les employés qui travaillent dans l’entreprise depuis au moins un an recevront une augmentation de salaire de 6 % à 10 %.

La hausse des salaires, qui affectera environ 20 000 travailleurs, portera le salaire horaire des baristas entre 13,00 $ et 20,45 $, selon l’emplacement et l’ancienneté, tandis que les superviseurs de quart gagneront entre 15,85 $ et 24,95 $.

La chaîne de cafés a également indiqué qu’elle offrirait à chaque travailleur horaire au Canada trois quarts de travail rémunérés par année civile pour des congés de maladie ou des soins familiaux, ainsi que des avantages continus tels que du café gratuit, un abonnement à une application de méditation et des soins de santé et dentaires.

L’amélioration des salaires et des avantages sociaux intervient alors que la société de café affirme avoir engagé des spécialistes du recrutement pour faire face aux « manques et difficultés critiques de personnel » sur certains marchés.

Starbucks, qui qualifie ses travailleurs de « partenaires », dit avoir également investi dans une formation supplémentaire et de nouvelles technologies et processus pour améliorer les tâches quotidiennes dans ses établissements.

L’entreprise affirme que les investissements opérationnels et salariaux sont conçus pour recruter et retenir les meilleures personnes et faire de Starbucks « l’un des meilleurs employeurs dans le commerce de détail ».

Starbucks compte environ 963 cafés exploités par la société et 441 établissements sous licence au Canada.