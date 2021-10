La Compagnie électrique Lion est positionnée pour décrocher la plus importante commande d’autobus scolaires de son histoire, soit 1000 unités.

La Compagnie électrique Lion est positionnée pour décrocher une commande de 1000 autobus scolaires électriques – la plus importante de sa jeune histoire – évaluée à environ 300 millions si son client, Student Transportation of Canada (STC), est admissible à un programme d’aide récemment annoncé par le gouvernement Trudeau.

Julien Arsenault La Presse

Si le contrat se concrétise, les véhicules LionC, qui peuvent transporter jusqu’à 72 élèves seraient assemblés à l’usine de l’entreprise située à Saint-Jérôme, dans les Laurentides. Les livraisons débuteraient l’année prochaine et s’échelonneraient sur quatre ans.

Filiale de Student Transportation of America, qui compte la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) parmi ses actionnaires, STC a indiqué, lundi, avoir déposé une demande de subvention auprès d’Ottawa dans le cadre du Fonds pour le transport en commun à zéro émission (FTCZE).

Présentée en août dernier, cette initiative, qui s’accompagne d’une enveloppe de 2,75 milliards sur cinq ans, propose d’amortir jusqu’à 50 % des dépenses admissibles. Un autobus scolaire électrique coûte environ 300 000 $ avant l’octroi des différents incitatifs financiers.

« Nous considérons ces potentielles grosses commandes comme importantes pour valider la technologie de Lion et aider l’entreprise à accroître sa taille, ce qui est nécessaire pour améliorer ses indicateurs de rentabilité », a souligné l’analyste Mark Neville, de la Banque Scotia, dans une note envoyée à ses clients.

En date du 12 août dernier, Lion avait obtenu des commandes pour 965 véhicules électriques, soit 262 camions et 703 autobus électriques, pour une valeur estimée à plus de 280 millions.

STC, une compagnie privée, peut soumettre une demande en vertu du FTCZE. Selon les modalités du programme, elle doit faire affaire avec « une commission scolaire publique ou un gouvernement municipal, régional, provincial ou territorial ».

Il n’a pas été possible de savoir quand une décision serait prise par Ottawa. La société mère de STC dit exploiter un parc de 16 000 véhicules en Amérique du Nord.

Lion, qui ambitionne de construire annuellement 2500 autobus et camions à Saint-Jérôme, s’attend également à commencer l’assemblage de véhicules électriques aux États-Unis pendant la deuxième moitié de 2022 dans son usine de fabrication d’une superficie de 900 000 pieds carrés en banlieue de Chicago. La semaine dernière, Lion et Demers Ambulances ont annoncé un partenariat afin d’offrir un véhicule d’urgence 100 % électrique dès l’an prochain. Lion fournit le châssis de l’ambulance alors que Demers s’occupe de l’intérieur du compartiment médical.

Ces deux partenaires croient pouvoir déployer au moins 1500 ambulances électriques au cours des cinq prochaines années au Canada ainsi qu’aux États-Unis.

« Nos prévisions demeurent inchangées et nous nous attendons à des volumes de production annuels (pour tous les types de véhicules) de 1100, 2400, 4800 et 7300 unités en 2022, 2023, 2024 et 2025 », a indiqué M. Neville, à la suite de l’annonce d’une commande potentielle de 1000 autobus électriques.

Lion doit présenter ses résultats du troisième trimestre le 10 novembre prochain.