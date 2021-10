Entreprises

Une SPAC pour Trump

La façon facile et en vogue d’attirer de l’argent en Bourse

(New York) Pour financer le réseau social qu’il veut lancer, l’ex-président et magnat de l’immobilier Donald Trump s’est tourné vers Wall Street, grâce à un outil d’investissement à la mode : une SPAC, une société-chèque en blanc qui permet de lever de l’argent plus facilement.